Letzte Legenden

Dog und Underdog: Der letzte Cowboy scheint mit der Kleinheit seiner Welt im Reinen. His home is his caravan. Allerdings ein unsägliches Loch von einem Wohnwagen.

Karriere mit Knick

Die Szene ist eine der wenigen, die in Quentin Tarantinos neuem Kinowerk an Brad Pitts Figuren-Image zu kratzen wagt. Cliff Booth, quasi leibeigener Stuntman des abgehalfterten Fernsehwesternhelden Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), hat sonst alles, was ein kerniger Typ braucht, um unwiderstehlich zu wirken: einen Body aus Stahl, einen Hang zur Treue, einen dunklen Fleck in der Vergangenheit.

Selbstredend ist Cowboy Cliff zu abgeklärt, um auf verlockend eindeutige Angebote weiblicherseits – und solche stehen in ­Tarantinos ironisch verklärtem Blick auf das Hollywood von 1969 an jeder Kreuzung – ernsthaft hereinzufallen. Nein, Brad Pitt spielt den echten Helden. Viel zu geradlinig, allzu cool und auch zu langweilig, um wahr zu sein. Ein verkappter Märchenprinz eben. Archetypisches Dosenfutter für Publikumserwartungen.

Ein whiskeydurchtränkter Jammerlappen

Weniger geradlinig, ziemlich uncool, dafür überragend schlägt sich Leo DiCaprio durch seine Drehbuchanteile. DiCaprio rückt dem Teilzeitprivatier, Vollzeit­alkoholiker und seelischen Achterbahnfahrer Rick Dalton so dicht auf den Leib, dass man versucht ist, zu glauben, ihm seien die Lebenslügen eines ausgemusterten Leinwandstars bestens vertraut. Rick jedenfalls hat den Paradigmenwechsel des Westerngenres von der 16-Millimeter-Schwarzweisszeichnerei zum nihilistischen Breitwandepos schlecht verkraftet. In seiner Villa am Cielo Drive in Beverley Hills zehrt er von Set-Souvenirs und alten Traumgagen. Ein whiskeydurchtränkter Jammerlappen. Eine echte Memme eben.

Sein Stunt-Double hat der Ex-Serienheld als Chauffeur und Kumpel angestellt. Rick redet, Cliff hört zu. So sind die Jobs symbiotisch verteilt. Es sei denn, Rick hat wieder den Blues. Dann erinnert der echte den falschen Cowboy an dessen Stärken.

Den Karriereknick und seine tragikomischen Nebenwirkungen auf Herrn wie Diener setzt Tarantino mit routinierter Raffinesse in Szene. Beiläufig führt der Regisseur und Drehbuch­autor den zweiten Handlungsstrang ein, der den Film hollywoodhistorisch verortet und der schon im Vorfeld des Drehs reichlich Publicity-Staub aufgewirbelt hat: Seit fünfzig Jahren, seit dem 9. August 1969, ist der Cielo Drive ein berüchtigter Tatort. Hier überfiel ein Quartett der sogenannten Manson Family, einer satanistischen Kommune, das Haus des (abwesenden) Regisseurs Roman Polanski und ermordete seine Frau, die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, sowie ihre vier Gäste.