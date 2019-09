19:00, Tumult bahnt sich an am Teppich. Die Bellers kommen. Walter Beller wettert unaufgefordert über #MeToo. «Wenn ich 30 Jahre brauche, um zu merken, dass ich vergewaltigt wurde, dann hat das einen Nachgeschmack.» Seine Frau, mit Pelzhandtasche, ist erzürnt ob Klimafragen, der Teppich gefiele ihr besser, wenn er rot wäre.«Klimaschutz interessiert mich null. Basta.» Echter Pelz sei gut fürs Klima, künstlicher verschmutze die Umwelt. Energisch tritt sie mit der Ferse ihr transparentes Kleid zur Seite und setzt ihren Gang über das frische Grün fort.

19:15, Hoffnung macht Corine Mauch. Sie glaubt, dass Filme wie jener über Bruno Manser die Leute weiterbringen könnten. «Verhaltensänderungen funktionieren nicht nur über den Kopf, Emotionen spielen eine wichtige Rolle.»

«Ich schaue zu wenig beim Plastik, da habe ich Nachholbedarf.»Stefan Gubser, Schauspieler

19:25, Taminique erscheinen in samtenen Gewändern, Tamy Glauser trägt zudem auf dem Kopf einen auffälligen dreieckigen Strohhut. Sie und Dominique Rinderknecht könnten sich vorstellen, für einige Zeit im Wald zu leben, eins mit der Natur zu sein. Aktuell versuchen sie, weniger Plastik zu verbrauchen. «Ich schaue zu wenig beim Plastik, da habe ich Nachholbedarf», sagt Schauspieler Stefan Gubser, der dafür bereits einmal im Urwald gewohnt hat, in Brasilien. In der Schweiz setzt er auf ein Hybridauto. Die letzten 600 Kilometer habe er mit 2,9 Liter Benzin bewältigt. Sein Haus heize er nie über 20 Grad, lieber einen Pulli anziehen.