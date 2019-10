Klauen bei Francis Ford Coppola

Coppola erhielt den Prix Lumière am Festival in Lyon, das Cannes-Direktor Thierry Frémaux in seinem Zweitberuf leitet (oder im ersten, denn eigentlich ist er Direktor des nach den Kinoerfindern benannten Instituts). Damit verbunden war eine grosse Feier am Abend mit zahlreichen Huldigungen. Regisseur James Gray, dessen «Ad Astra» gegenwärtig im Kino läuft, erzählte zum Beispiel, er sei ein immenser Bewunderer und habe Coppola einmal gestanden, alles, was er mache, klaue er aus seinen Filmen. Dieser habe nur trocken geantwortet: «Dafür sind sie da.»

Fünf Kinogenerationen aus der Familie Coppola

Es ist eine Seltenheit, den Regisseur so allein zu treffen. Denn Coppola ist ein Familienmensch, in Lyon begleiteten ihn seine Frau Eleanor und sein Sohn Roman, beides ebenfalls Filmemacher. Seine Tochter Sofia arbeitet gerade in Tokio (nein, sie dreht keine Fortsetzung ihres Erfolgs «Lost in Translation») und schickte eine Videobotschaft. Der Geehrte selber sagte, sein Grosskind Gia habe gerade ihren zweiten Film als Regisseurin fertiggestellt. Und weil einer seiner Grossväter das erste Filmton-Aufnahmegerät erfunden habe und der zweite ein Kino betrieb, sei das schon die fünfte Generation, die vom Metier lebe – «das ist wohl einmalig in der Geschichte dieser erst 120 Jahre alten Kunst».

Francis Ford Coppola hat die Kinogeschichte geprägt, nicht nur mit seinen berühmten Filmen. In den in Lyon präsentierten Ausschnitten wurde zum Beispiel klar, wie stilbildend der Abhörfilm «The Conversation» (1974) mit Gene Hackman war. Und wie revolutionär «One From the Heart» (1982) mit Nastassja Kinski, bei dem Coppola sehr früh mit Videoaufnahmen experimentierte und dabei auch finanziell so viel investierte, dass er – einmal mehr – beinahe bankrott ging. Sich persönlich mit allem zu engagieren sei das Wichtigste beim Filmemachen, hatte er am Nachmittag Filmstudenten in einer Masterclass gesagt. Und: «Immer nur auf den Erfolg zu schielen, macht das Kino arm.»