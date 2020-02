Kämpfer für die gerechte Sache

Die totale Korruption

Falls sich Polanski tatsächlich guten Gewissens diffamiert fühlt und sich mit dem Titel «J’accuse» selbst meint, hat er das immerhin gut versteckt. Keine Sekunde weicht das Setting von den Konventionen eines historischen Kostümfilms ab. Gegenwartsbezug: Fehlanzeige. Louis Garrel gibt den Stabsoffizier Alfred Dreyfus – übrigens Elsässer wie Piquart – als spröden Karrieristen. Von seinem Befreier wird er noch, als beide rehabilitiert sind, eine ausserplanmässige Beförderung verlangen, wegen der verlorenen Dienstjahre in der Verbannung. Ein Unsympath, dieser Dreyfus.

Ansonsten heftet sich Polanskis Regie eisern an die Fersen von Major Piquart. Gefühlt gibt es keine Kameraeinstellung, in der Jean Dujardin bei seiner heimlichen Dreyfus-Ermittlung nicht vorteilhaft in Szene gesetzt wäre. Emile Zola und sein Pamphlet kommen eher am Rand vor. Dafür darf Dujardin im Duett mit Emmanuelle Seigner als Pauline der freien Liebe frönen, für die sich ein bisschen Ehebruch (seitens der Dame) durchaus lohnt.

Rund um die beiden regiert die totale Korruption. Selbstherrliche Minister und fettwanstige Generäle versuchen, die Wahrheit zu vertuschen. Differenziertheit ist hier Polanskis Sache nicht. Vielmehr breitet er genüsslich aus, wie Piquart allmählich den Glauben an Obrigkeit, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit verliert. Er hätte es ahnen können. Das Fenster in seiner muffigen Amtsstube hat von Anfang an geklemmt.