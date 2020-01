James Bond bleibt ein Mann

James Bond hat den aktiven Dienst verlassen und geniesst ein ruhiges Leben in Jamaika. Seine Ruhe ist aber nur von kurzer Dauer. Quelle: Universal

Broccoli hielt allerdings fest: «Er kann jede Hautfarbe haben, aber er ist männlich.» Sie glaube zwar, dass man innerhalb des Bond-Universums neue Figuren für Frauen entwickeln müsse – starke weibliche Figuren. «Aber ich bin nicht daran interessiert, dass eine männliche Figur plötzlich von einer Frau gespielt wird. Ich denke, Frauen sind weitaus interessanter als das.»

Es bleibt also bei den üblichen Verdächtigen, die Daniel Craig beerben könnten: Idris Elba, Tom Hiddleston, James Norton. In «No Time to Die» (ab 2. April in den Deutschschweizer Kinos) wird jedoch noch alles beim Alten bleiben. Na ja, fast. Bond fragt ja im Trailer etwas erstaunt die schwarze Agentin: «Du bist eine Doppel-Null?» Worauf diese antwortet: «Klar, schon seit zwei Jahren.»