Einer der rätselhaftesten Filme des Kinojahres

Eggers liebt es, seine Fantasy-Storys mit viel Recherche und historischer Akkuratesse zu erzählen. Alle Dialoge für «The Witch» hatte er aus Zeitdokumenten zusammengetragen, die frühbäuerlichen Gewänder und landwirtschaftlichen Geräte genauestens rekonstruiert. Der Film sollte nicht aussehen, als sei er heute entstanden, sondern als stamme er direkt aus dem Jahr 1630.

Diesen Ansatz verfolgt er auch in «The Lighthouse» weiter, diesmal mit noch mehr formaler und ästhetischer Strenge. Die Kostüme und die Ausstattung wurden bis zum dunkelgrauen Fischpampf, den die beiden Wärter abends in sich hineinlöffeln, auf der Basis historischer Logbücher und Leuchtturmwärterleitfäden der Jahrhundertwende entworfen.

Haben im Film ein eher belastetes Verhältnis: Willem Dafoe (Wärter) und Robert Pattinson (Gehilfe). Foto: Keystone

Um die klaustrophobische Enge, in der die beiden Leuchtturmwärter in körperlicher Askese zusammengesperrt sind, auf die Zuschauer zu übertragen, weicht der Regisseur zudem bei der Bildgestaltung von allen Kinokonventionen der Gegenwart ab. Eggers und sein Kameramann Jarin Blaschke, der auch schon «The Witch» fotografierte, haben sich gegen das gängige Breitbildformat entschieden, in dem heute die meisten Blockbuster ihre bunten Panoramawelten präsentieren. Stattdessen haben sie ihren Film im Verhältnis 1.19:1 gedreht, einem fast quadratischen Bildformat, wie es in der Zeit des Übergangs vom Stumm- zum Tonfilm in den späten Zwanziger- und frühen Dreissigerjahren verwendet wurde.

Diese Verengung des Ausschnitts stellte die Filmemacher vor diverse logistische Probleme, weil schon allein eine Aufnahme der beiden Leuchtturmwärter am Abendbrottisch gar nicht so leicht komplett ins Bild zu bekommen war – es musste ein extra kleiner Tisch angefertigt werden, damit beide Männer im Bild zu sehen sind. Die Technik sorgt aber dafür, dass man als Zuschauer die ganze Zeit das Gefühl hat, in einem Gefängnis zu sitzen – wie die beiden Protagonisten auch. Kameramann Blaschke hat sogar ein paar originale Kameralinsen aus den Dreissigerjahren aufgetrieben, die beim Dreh teilweise zum Einsatz kamen. Zudem ist der Film in Schwarzweiss gedreht, wobei Eggers und Blaschke nicht das edle, kontrastreiche Schwarzweiss der goldenen Hollywood-Ära verwenden, sondern mehr das grobkörnige Grau in Grau der B-Pictures und billigen Films noirs.

Töte niemals eine Möwe

Diese Elemente sorgen in ihrem Zusammenspiel für eine apokalyptische Grundstimmung, durch die man eigentlich schon ab der ersten Filmminute erkennen kann, dass diese beiden Männer nicht mehr von ihrer Insel herunterkommen werden und das Historiendrama bald ein Horrorfilm wird. Als nach den geplanten vier Wochen der Kutter mit der Ablöse kommen soll, tobt ein nicht enden wollender Sturm um die kleine Felseninsel, und die zwei sind endgültig von der Aussenwelt abgeschnitten – falls es überhaupt noch eine Aussenwelt gibt. Denn vielleicht ist diese Insel, über der die Möwen schwirren wie die Geier, auch eine Art Vorort zur Hölle.