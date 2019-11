Gibt es einen guten Film über Flüchtlinge? Ja, «Atlantique»

Der Trailer. Video: Trigon/Vimeo

Die Form dafür ist die Fantastik, auf einmal kehren die Jungs in den Körpern ihrer Freundinnen wieder, als Gespenster mit leuchtend weissen Augen. Die geisterhafte Dimension wirkt aber schon vorher, wenn Ada Souleiman vorwirft, er schaue immer nur aufs Meer hinaus und sei gar nie bei ihr. Auch der futuristische Turm, den die Arbeiter bauen, ist eine digitale Fiktion, wie eine Fata Morgana des Fortschritts.

Wo immer wieder Menschen verschwinden, wird irgendwann die Realität als Ganzes gespenstisch, als seien die Toten unter den Lebenden. Dass Mati Diop mit ihrem in Cannes mit dem Jurypreis ausgezeichneten Debüt Gefühle wecken kann für das ewige Nachrichtenthema des Flüchtlingselends, liegt an diesem Fantasy-Zugang, in dem sich auch die Erzählweisen zwischen den Kontinenten vermischen.

Selbst die Unebenheiten in diesem Debüt sind sympathisch.

Die fantastische Dimension, das kann hier eine Geisterbeschwörung sein oder eine Vergegenwärtigung ungerechter Zustände. Verstärkt wird die Stimmung durch die Musik von Fatima al-Qadiri, die arabisch-muslimische Traditionen synthetisch verfremdet.

Selbst die Unebenheiten in diesem Debüt kann man sympathisch nennen; den Strang mit dem Polizeiermittler, der Souleiman der Brandstiftung verdächtigt; der reiche Omar, dem Ada eigentlich versprochen wäre und der ihr ein Leben im materiellen Überfluss verspricht. So breit wäre das nicht nötig gewesen, aber wenn wieder die bunten Laserpunkte über die Geisterkörper in der Strandbar tanzen, ist es vollkommen egal.

Am Schluss entfaltet die Erinnerung an die Verschwundenen eine Kraft, die Zukunft ermöglicht. Eine weibliche Zukunft. Wenn Mati Diop das als Französin afrikanischer Herkunft macht, wirkt «Atlantique» wie eine Aktualisierung von Paul Gilroys berühmt gewordenem Konzept des «black atlantic». Der britische Historiker verstand darunter einen transatlantischen kulturellen Raum, in dem sich die Ideen überkreuzen. Einen Möglichkeitsraum.

Derzeit in den Kinos.