Die Ikone der Nouvelle Vague ist tot

Jean-Luc Godard habe diese Szene geschrieben, weil sie sich bei den Dreharbeiten tatsächlich gelangweilt habe, erzählte Anna Karina viele Jahre später. Sie war die Muse und zwischen 1961 und 1965 auch die Ehefrau des Regisseurs. Nachdem er sie in einer Seifenwerbung entdeckt hatte, wollte er sie eigentlich bereits in seinem berühmten ersten Film «A bout de souffle» in einer Nebenrolle einsetzen, und zwar in einer Nacktszene. Sie aber lehnte entsetzt ab und als der Regisseur sagte, in der Werbung sei sie doch auch nackt gewesen, erwiderte sie: «Da war ich bis zum Hals mit Seife bedeckt. Und ich trug einen Badeanzug! Nackt war ich nur in Ihrer Vorstellung!»

Die Ehe war nicht einfach, wie sie später in Interviews erzählt hat. Manchmal sei Godard vor die Tür gegangen, um Zigaretten zu holen, und erst nach drei Wochen zurückgekommen. Er habe in den USA Faulkner getroffen. Sie sass zu Hause, ohne Geld, und musste bei den Nachbarn betteln.