Die besten Filme mit Kirk Douglas

«Spartacus» (1960)

Stanley Kubricks Monumentalfilm über den Sklavenaufstand in Rom ist eine Schlachtplatte voller Schauwerte. Zugleich war es der erste offizielle Film von Douglas als Produzent, der in dieser Funktion den in der McCarthy-Zeit geächteten Drehbuchautor Dalton Trumbo an Bord holte und ihn damit rehabilitierte.