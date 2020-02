Baustelle Berlinale

Ausgerechnet zum Berlinale-Jubiläum hat das Multiplex-Kino Cinestar im Sony Center zugemacht, die Miete war zu hoch. Die Stripper-Truppe «Magic Mike» im Untergrund des Berlinale-Palasts hat man im letzten Moment davon abbringen können, ihre Show während des Festivals zu spielen, es wurden schon Tickets angeboten. Es ist nicht auszuschliessen, dass ein staatlich gefördertes Filmfestival jetzt ein paar Stripper dafür entschädigt, dass sie sich nicht ausziehen.

Immerhin wird der Potsdamer Platz sowieso umgebaut, auf Plakaten ist ein «new overall concept» angekündigt, viel ist schon geschlossen, weshalb die Verkäuferin im Feinkostladen einiges zu tun hat. Sie sagt: «This here? Das ist auch pork.» Die zahlreichen Filialen in den Einkaufs-Arkaden sind schon jetzt mit Brettern zugenagelt. Sieht aus wie in Wuhan.

Absagen aus China

Auf das Coronavirus hat die Berlinale insofern reagiert, als in den Toiletten Hände-Desinfektionsmittel aufgestellt wurde. Zu spüren bekommt die Epidemie vor allem der European Film Market, wo über hundert Teilnehmer aus China ihre Reisepläne gestrichen haben.

Laut dem «Hollywood Reporter» wird es schwierig werden, in nächster Zeit Filme zu starten im für Hollywood wichtigen Absatzmarkt. Die chinesischen Kinos wurden auf offizielle Anweisung geschlossen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Vorerst abgesagt wurde die China-Premiere des nächsten James-Bond-Films «No Time to Die».

Jia Zhangke ist einer der bekanntesten Regisseure des Landes. «Wir wussten nicht, ob wir es überhaupt nach Berlin schaffen würden, es werden so viele Flüge gestrichen.» Jetzt sitzt er aber an einem Glastisch in der «Berlinale Interview Lounge» und sagt: «Es ist gerade eine sehr schwierige Zeit für unser Land.»

Der chinesische Regisseur Jia Zhangke am Fototermin an der 70. Berlinale. Foto: Keystone

Eine Zeit, in der China vielleicht eine Gelegenheit erkennen könne, um innezuhalten und neu über die Dinge nachzudenken, die im Namen von Fortschritt und Wandel aus dem Blickfeld geraten seien. «Die Chinesen lieben es ja auch, ins Kino zu gehen», sagt Jia Zhangke. Aber bis sie sich wieder sicher fühlen würden in öffentlichen Räumen, werde es noch eine ganze Weile dauern.

Jia Zhangke zeigte in Berlin sein Literatenporträt «Swimming Out Till the Sea Turns Blue», in dem Schriftsteller wie Yu Hua Persönliches erzählen, auch über die Kulturrevolution. Hat das nicht Probleme mit der Zensur gegeben? Es sei ja ein Dokumentarfilm, sagt Jia Zhangke, und auch wenn da durchaus rebellische Autoren vorkommen würden, könne man ja nicht verbieten, dass sie über sich und ihre Ansichten reden.

«Mare» von Andrea Štaka: Eine Befreiung

Es gibt in Berlin natürlich noch ein paar Kinos, die geöffnet haben, zum Beispiel der Zoo-Palast, wo am Sonntag die Weltpremiere von Andrea Štakas neuem Spielfilm «Mare» stattfand. Das Werk bringt sie zurück nach Kroatien, wo die Regisseurin einen Teil ihrer Wurzeln hat und schon ihr letztes Drama «Cure» spielte.

Es ist ein sehr schöner Film über eine Befreiung aus dem eingehegten Leben: Mare lebt mit ihrem Mann Duro und den drei Kindern in der Nähe des Flughafens von Dubrovnik, wo Duro als Wachmann arbeitet. Ihre Sommertage laufen alle ähnlich ab, Mare kocht, Mare wäscht, und wenn sich am Abend ihr Mann auf sie legt, sagt sie: «Du bist schwer.»