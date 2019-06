Angela Schanelec reüssiert mit ihrem Film am Bildrausch-Festival

Schanelec wurde bereits an der Berlinale ausgezeichnet, wo ihr der Preis für die beste Regie verliehen worden war. «Ich war zuhause, aber …» erzählt die Geschichte der Versehrtheit von Menschen. Jedes Detail ist wichtig, jede Bildeinstellung, jeder Ton. Eine lobende Erwähnung sprach die Jury für «I Do Not Care if We Go Down in History as Barbarians» des rumänischen Regisseurs Radu Jude aus.