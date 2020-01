«Und dann verpisst euch»

Golden Globes – die Sieger

Die Golden Globes werden vom Verband der Auslandspresse in Hollywood verliehen und gelten als Indikator für die Oscar-Gala, die Anfang Februar stattfindet.

Bestes Filmdrama: «1917» Beste Komödie/Musical: «Once Upon a Time in Hollywood» Bester Schauspieler Filmdrama: Joaquin Phoenix («Joker») Beste Schauspielerin Filmdrama: Renée Zellweger («Judy») Bester Schauspieler Komödie/Musical: Taron Egerton («Rocketman») Beste Schauspielerin Komödie/Musical: Awkwafina («The Farewell») Bester Nebendarsteller: Brad Pitt («Once Upon A Time in Hollywood») Beste Nebendarstellerin: Laura Dern («Marriage Story») Beste Regie: Sam Mendes («1917») Bester Filmsong: «I'm Gonna Love Me Again» aus «Rocketman» (Elton John, Bernie Taupin) Bester nicht-englischsprachiger Film: «Parasite» (Südkorea) (sda)