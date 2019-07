Sexkino-Chef wider Willen

Vor der Rente, erzählt Elisabeth, da habe sie noch als Mann gelebt und in der Logistikbranche gearbeitet. Aber jetzt trage sie am liebsten lange Kleider und hohe Stöckelschuhe. Als Mario sie gefragt habe, ob sie nicht bei ihm arbeiten möchte, habe sie nur kurz gezögert: «Ich machte mir Sorgen, dass ich an der Kassa vielleicht den ein oder anderen abschrecke.» Dem war aber nicht so. Pro Tag lösen bei ihr 10 bis 20 Leute «im Alter zwischen 19 und 87 Jahren» eine Tageskarte. Für 10.50 Euro. «Das reicht, damit sich das Kino selbst erhält», sagt Mario, während sich neben ihm ein älterer Herr bei Elisabeth einen Cappuccino bestellt – und anschliessend im von lautem Gestöhne erfüllten Saal verschwindet. Im Zeitalter des allzeit verfügbaren Digitalsex mutet das alles ein bisschen so an wie die Wandbilder aus dem Puff von Pompeji im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel.

Wo Einsame einsamen

Der Vorführraum des Fortuna stammt noch aus einer Zeit, in der die bewegten Bilder nicht vom Beamer, sondern von einem 16-Millimeter-Projektor an die Wand geworfen wurden. Neben dem alten Gerät hängt noch immer eine Programmvorschau aus dem Jahr 1999: «Heisse Schenkelspiele», «Pralle Wollust», «Körper im Feuer der Begierde». Darunter ein Tierkalender mit Schweinemotiv. «Wollust fühlen alle Tiere», heisst es bei Goethe. «Der Mensch allein verfeinert sie.» Mittlerweile ist der alte Projektor stillgelegt. Aus Sicherheitsgründen. Mario und sein Team haben heute 5000 DVDs zur Auswahl. Manchmal, so erzählt er, habe auch schon seine Vermieterin vorbeigeschaut. Die sei 90 Jahre alt und wohne im gleichen Haus. «Sie kam aber nicht zum regulären Betrieb als Besucherin, sondern zum Nostalgieabend.»

Beim Nostalgieabend, da zeigen sie im Fortuna Filme, in denen Menschen vor allem angezogen sind. «Sissi» mit Romy Schneider zum Beispiel, «Zurück in die Zukunft» mit Michael J. Fox oder «Psycho» von Alfred Hitchcock. Und weil da manchmal auch Familien vorbeischauen, decken Mario und seine Mitarbeiter zuvor alle allzu expliziten Plakate und Fotos ab. Auch die blonde Sexpuppe neben dem Saaleingang wandert in die Asservatenkammer. Einige Besucher schauen beim Nostalgieabend erst mal, ob die Klappsitze aus grünem Stoff auch wirklich sauber sind, bevor sie sich setzen. Denn wie schrieb der Wiener Falter einmal übers Fortuna? «Wo die Einsamen einsamen.» Das klingt dann schon sehr nach Bewässerungstechnik.

In Sachen Sauberkeit aber muss sich hier niemand Sorgen machen. «Zweimal im Jahr wird der Saal chemisch gereinigt», versichert Mario. Ausserdem gibt es Elisabeth. Und die erklärt jedem Besucher an der Kassa, wie er sich in der Dunkelheit zu verhalten hat: respektvoll – und hygienisch. «Es soll menschlich zugehen bei uns.» Der U-Bahnhof gleich neben dem Kino heisst übrigens Troststrasse. Weil Glück, Liebe, Trauer und Trost – das hängt schicksalsmässig oft sehr eng zusammen. Nicht nur in Wien.