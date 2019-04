Grosse Namen im Wettbewerb um Goldene Palme von Cannes

Ein grosser Name hingegen fehlt: Quentin Tarantino. Sein neuestes Werk «Once Upon a Time in Hollywood» ist nicht gelistet unter den konkurrierenden Filmen. «Tarantino ist nicht bereit», sagte Festivaldirektor Thierry Frémaux der Presse. Doch der Regisseur arbeite unter Hochdruck daran, seinen Film rechtzeitig fertig zu editieren. «Was ich bisher davon gesehen habe ist fantastisch», so Frémaux. Er hofft, «Once Upon a Time in Hollywood» vor Beginn der Festspiele doch noch ankündigen zu können.

Präsident der Jury der 72. Internationalen Filmfestspiele ist der mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu. Er übernimmt den Vorsitz von Cate Blanchett, die das Festival 2018 geleitet hatte. Der französische Schauspieler Alain Delon (83), der mit Filmen wie «Le Samouraï», «Rocco e i suoi fratelli» und «Il gattopardo» Weltruhm erlangte, erhält in Cannes die goldene Ehrenpalme. Die Festspiele in Cannes dauern bis zum 25. Mai.