Ein Piketty to go

Der Trailer zum Film. (Transmission Films/Youtube)

Justin Pemberton hat daraus eine Art Bilderrausch gemacht, in dem immer wieder Piketty und eine ganze Reihe von Wissenschaftlern auftauchen, die seine Thesen, oder zumindest Teile davon, belegen oder ergänzen – Psychologen, andere Wirtschaftswissenschaftler, gar Francis Fukuyama. Dazwischen ein Strom an Bildschnipseln. Sie gaukeln Geschwindigkeit vor, verbreiten ein wenig Leben zwischen all den sprechenden Intellektuellen, aber bestenfalls bebildern sie Pikettys Thesen – sie haben dem Gesagten nie etwas hinzuzufügen.

Alte Jane-Austen-Verfilmungen, Wall Street, Fabrikschlote, historische Fotos, der Mauerfall. Die Kamera zieht vorbei an Obdachlosen auf der Strasse und glitzernden Symbolen des Reichtums. Ob diese Illustrationen immer passen, darüber kann man mindestens streiten. «Stolz und Vorurteil»? Die Bennet-Schwestern bei Jane Austen werden zwar nicht erben, und das bestimmt ihr Leben, aber alles geht glimpflich aus, weil der Feudalherr Mr. Darcy gütig darüber wacht.

Piketty war Drehbuchautor

Es ging eben nicht um eine filmische Umsetzung, es ging um Thomas Piketty, um eine leichter verdauliche Variante, als es das 800-Seiten-Buch eines Wirtschaftswissenschaftlers ist. Piketty to go, mit dem Gütesiegel des Autors, sozusagen, der selber einer der Drehbuchautoren ist und garantiert, dass sich Pemberton gedanklich nicht allzu weit von der Vorlage entfernt. Die gilt übrigens als einer der am wenigsten gelesenen Bestseller der Welt.