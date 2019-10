Ein Held für eine komplett verrückte Zeit

Was ist denn das für ein gefährlicher Film? Als «Joker» am Wochenende in New York Premiere hatte, wurden Polizisten in den Kinolobbys postiert, obwohl nie irgendeine Drohung eingegangen war. Die US-Kette Landmark Theatres untersagte es ihren Besuchern, im Kostüm zu einer Vorstellung zu erscheinen. Das Studio Warner Brothers verzichtet darauf, Produkte zum Film anzubieten, es gibt keine Joker-Hoodies, keine Joker-Tassen, gar nichts.