Cate Blanchett bringt viel Glamour ans Film-Festival

Die Dokumentarfilme «17 Blocks» von Davy Rothbart (USA) und «Midnight Family» von Luke Lorentzen (USA, Mexiko) wurden zudem lobend erwähnt.

Publikumspreis für Schweizer Film

Das mit 20'000 Franken dotierte «Goldene Auge» in der Kategorie Fokus Schweiz, Deutschland, Österreich ging an «Systemsprenger» von Nora Fingscheidt. Der «Systemsprenger» in dem deutschen Debütfilm ist die neunjährige Benni, die schwer an den Folgen eines frühkindlichen Traumas zu leiden hat.

Der schon im Vorfeld verliehene ökumenische Filmpreis der Zürcher Kirchen ging an einen Film aus derselben Kategorie: die österreichische Tragikomödie «Waren einmal Revoluzzer» von Johanna Moder.

Den zum siebten Mal verliehenen Preis für das Beste Treatment erhielt Yasmin Joerg für «Máma». Die Geschichte handelt von zwei Frauen, die durch eine Leihmutterschaft miteinander verbunden sind. Die Auszeichnung ist mit 5000 Franken dotiert. Weitere 25'000 Franken wurden für die Drehbuchentwicklung vergeben.

Ein weiterer erfolgreicher Schweizer Film neben «Bruno Manser» war «Volunteer» von Anna Thommen und Lorenz Nufer. Der Streifen ging im Wettbewerb für den Besten Internationalen Dokumentarfilm zwar leer aus, er wurde aber mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Cate Blanchett: Hier bin ich

Bereits bekannt war, dass die australische Schauspielerin Cate Blanchett den diesjährigen «Golden Icon Award» entgegennehmen würde. Ihr zu Ehren zeigte das ZFF ausgewählte Filme wie «Elizabeth», «Coffee and Cigarettes» oder «Blue Jasmine» in einer Retrospektive. Am Samstagabend lief ausserdem ihr neuster Streifen «Where'd You Go, Bernadette» als Schweizer Premiere.

Die Hauptdarstellerin packte die Chance an der Gala Night, Oliver Stone um eine Rolle in einem seiner künftigen Filme zu bitten. «Hier bin ich. Und ich erwarte Ihren Anruf», sagte sie.

Der dänische «Game of Thrones»-Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau besuchte Zürich, um seinen neuen Film «Suicide Tourist» vorzustellen.

Blanchett ergänzte somit die Reihe weiterer Filmberühmtheiten wie US-Schauspielerin Kristen Stewart (Golden Eye Award) und der deutsche Katastrophenfilm-Regisseur Roland Emmerich (A Tribute to... Award), die ihre Auszeichnungen im Verlauf des Festivals entgegengenommen hatten. Aber auch der spanische Schauspieler Javier Bardem, der nicht nur mit seinem neuen Film «Sanctuary», sondern auch mit einer sehr speziellen Mission nach Zürich reiste. Er machte bei seinem zweitägigen Besuch auf die Dringlichkeit des Umweltschutzes aufmerksam und appellierte in all seinen Reden an das Publikum, jetzt die richtigen Leute zu wählen.