Cannes zeichnet erstmals eine schwarze Regisseurin aus

Der Regisseur hat im Cannes nicht nur «Once Upon a Time in Hollywood» gezeigt, eine lockere, warm leuchtende Hommage an die B-Movies und das Los Angeles Ende der 60er, die viel hintersinniger ist, als sie zuerst wirkt. Er hat sich auch als ­normaler Besucher in ein paar asiatische Thriller hineingesetzt.Dass mit «Parasite» am Samstag ein Film aus Südkorea die Goldene Palme gewonnen hat und Quentin Tarantino gar nichts ausser den Scherzpreis für den besten Filmhund, passt also: Von Regisseur Bong Joon-ho ist er nämlich erklärtermassen auch ein Fan.

«Einstimmig» sei die Entscheidung für die Satire gefallen, sagte der mexikanische Regisseur und Jurychef Alejandro González Iñárritu an der Preisverleihung der 72. Ausgabe. In «Parasite» steht eine Familie im Zentrum, die am Rande des Existenzminimums lebt. Doch dann bekommt der Sohn eine Stelle als Hauslehrer bei einer reichen Familie, die in einer gediegenen Villa wohnt, und von da an wird alles ganz anders.

