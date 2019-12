Jetzt habt ihr das Geschenk!

«Tummple» heisst das Spiel. Anleitung? Easy. Auf einer vorbestimmten Grundfläche müssen die Holzklötzchen so verbaut werden, dass es möglichst nicht kracht. Der Würfel gibt vor, welche Seite des Klötzchens aufliegen muss. Und gelbe und weisse Steinchen wirken blockierend. Der Tscholi, der das Pech hat, dass bei seinem Bauvorgang die Konstruktion falliert, muss all die Klötzchen, die gefallen sind, als Minuspunkte einstreichen. Der schlechteste Baumeister verliert.

Kürzlich zum ersten Mal gespielt. Bilanz: Schon lange nicht mehr so gelacht! (mw)

Bruce Shadorf: «Tummple», Spiel für Leute ab 8 Jahren, ca. Fr. 20.

Quicklebendiger Beethoven

Noch bevor das Beethoven-Jahr begonnen hat – 2020 jährt sich der Geburtstag des Komponisten zum 250. Mal –, kennt es bereits einen Höhepunkt: die Gesamteinspielung von Beethovens Klaviersonaten durch Igor Levit. Der Pianist geht das «Neue Testament» der Klavierliteratur mit einem solchen Elan, einer solchen Musizierfreude an, dass er sich bisweilen selbst zügeln muss. Diesen Eindruck erweckt der 32-Jährige etwa zu Beginn der «Waldstein-Sonate», wenn er mit einem Sturmlauf loslegt und diesen kleinlaut mit sanft hingetupften Akkorden beendet. Es vergeht kaum eine Melodie, der er nicht einen dramatischen Dreh oder eine spezielle Färbung verleihen würde.

Und diese Impulsivität ist nicht etwa das Ergebnis mangelnder Sorgfalt. Der Klang ist transparent, jede Bewegung nachvollziehbar. Levit hat eine solche technische Meisterschaft erreicht und die Musik in einem Mass durchdrungen, dass er nunmehr Narrenfreiheit bei Beethoven geniesst. Wir lernen den fast 249-jährigen Komponisten gerade erst kennen. Levit sei Dank. (bor)

Igor Levit: «Ludwig van Beethoven. The Complete Piano Sonatas». 5 CDs, Sony Classical, ca. Fr. 96.

Mondhelle Verse

Zwei Literaturprofessoren lehnen an der Balkonbrüstung einer Villa am See und blinzeln schweigend in die schwedische Mitternachtssonne. Bis der eine seufzt: «Ach ja, die Literatur von heute ist eine einzige Enttäuschung.»

Die Szene ist nicht erfunden, der Gelehrte sei entschuldigt, er galt in Studentenkreisen als letzter Wikinger und ist inzwischen verstorben. Sein Kulturpessimismus hingegen lebt. Selbst Leute, die ächzende Bücherregale ihr Eigen nennen, neigen zu der Ansicht, es gebe heute keine Dichter mehr. Voilà, hier ist jemand, noch dazu eine Dichterin: Maren Kames, 35 Jahre jung, geboren in Überlingen (See!), wohnhaft in Berlin. Ihr zweiter Gedichtband ist auf schwarzen Seiten gedruckt (Mitternacht!), enthält allerdings nur wenige sonnige Gedanken, dafür scheinen einem die Verse mondhell direkt ins Gemüt. Der Titel passt zu dieser Leseerfahrung, heisst «Luna luna», und wer sich über so divergente Inspirationsquellen wie Annie Lennox und William Shakespeare wundert, dem sei gesagt, dass Maren Kames auch eine wunderbare Englisch-Übersetzerin ist. Ein Buch, in dem die Nacht nie zu finster wird. (sr)

Maren Kames: «Luna luna». 112 S., Secession-Verlag 2019, ca. Fr. 48.

Schönere Schrift schenken

Früher an Geburtstag oder Weihnachten hatte ich hin und wieder Glück, und meine Grossmutter steckte mir ein Couvert mit einem Zwanzigernötli in die Hand. Die Möglichkeiten, die sich dann boten, schienen unbegrenzt. Doch nicht nur das Nötli war besonders. Auch das Couvert war speziell: Darauf stand mein Name in wunderschöner Schrift geschrieben. Kalligrafie, das war nur eine von vielen Fähigkeiten meiner Grossmutter. Ihre säuberlichen Einträge in den Fotoalben, die kunstvoll gestalteten und beschrifteten Weihnachtskarten waren ein Highlight. Deshalb würde ich heute, in einer Zeit, in der die Handschrift immer mehr verloren geht, einen Kalligrafie-Kurs verschenken. Nicht nur weil es einfach schön ist, eine sorgfältig von Hand geschriebene Karte zu erhalten, sondern auch weil ein mit Feder und schöner Tinte versehener Umschlag mit etwas Kleingeld darin das viel schönere Geschenk hergibt. Denn nachdem das Geld verprasst ist, liegt das Couvert als Erinnerung immer noch in einer Schublade – zumindest bei mir ist das so. (vdb)

Schweizerische Kalligrafische Gesellschaft: Laufend Kurse in Basel und Münchenstein, 10 Lektionen ca. Fr. 450. www.swiss-kalligraphie.ch