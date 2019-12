«In Israel gelte ich als Verräterin»

«Es gibt Süssigkeiten!» Lizzie Doron hat Geschenke von ihrem Kurzaufenthalt in der Heimat mitgebracht. Sie hält in einem Seminarraum eine grosse Schachtel in die Höhe. In Israel musste die Schriftstellerin ihr Touristenvisum für die Schweiz für weitere drei Monate verlängern. Auf der Fahrt zum Flughafen Ben Gurion kam sie mit dem Taxifahrer ins Gespräch. Er hatte sie erkannt und ziemlich direkt gefragt, warum ausgerechnet sie als Tochter von Holocaust-Überlebenden so oft nach Berlin fahre.