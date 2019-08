In den Bergen ist die Akustik toll

Morgens um sieben bei zwei offenen Fenstern und Durchzug. Der Biker aus Frankfurt erstattet im Freien stehend per Handy Bericht in die ferne Heimat. Wem? Seiner Frau? Seiner Partnerin? Schwer zu eruieren.

Er sei, so erzählt er so laut, dass wir in Zimmer 8 Wort für Wort glasklar mithören können, am vergangenen Tag gegen 16 Uhr hier im Bündnerland einge­troffen. Müde. Saumüde sei er gewesen nach der langen Fahrt. Er habe dann ein grosses Weizenbier getrunken, schliesslich ein zweites und ein drittes, bevor er sich kurz nach acht schlafen gelegt habe.