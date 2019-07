Hohe Literatur, niedere Instinkte

Sommerzeit, Ferienzeit, endlich Zeit zum Lesen. Du packst deine Koffer. Du packst in deinen Lesekoffer, was übers Jahr liegen blieb. Die neue Sibylle Berg, Leïla Slimani, Anke Stelling; der neue Lewinsky, Ian McEwan, Julian Barnes. Schriften von Karl Marx, herausgegeben vom Basler Professor Oliver Nachtwey. Dazu die bewährte «Kritik der Warenästhetik» von Wolfgang Fritz Haug. Dann vergisst du den Koffer in der Garage. Leider war auch der Kindle drin.