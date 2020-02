Wenn die Hemmungen fallen

Verkleidete Gestalten tanzen durch die Strassen und schlagen auf Leute ein, rundherum betrinkt sich das Dorf in der Kneipe. Fasnet (Fasnacht) im Schwarzwald. Ausnahmezustand. Mittendrin das Ermittlerduo Franziska Tobler und Friedmann Berg. Auch sie lassen sich gehen, so sehr, dass sie zusammen in der Kiste landen. Keine optimalen Bedingungen, um die Ermittlungen zum Fall des ermordeten Philipp Kiel aufzunehmen. Dieser wurde erschlagen neben einem Hotel aufgefunden, nachdem er seine Frau in einer Schönheitsklinik für ein Lifting abgeladen hatte.