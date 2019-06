Wenn Bill Cosby Familienwerte predigt

Der Tweet klingt gut, hat aber einen Beigeschmack, wenn er von Bill Cosby stammt. Und also von jemandem, der derzeit eine Haftstrafe absitzt, weil er eine junge Frau unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht hat. Und dem das gleiche Verbrechen auch noch von sieben weiteren Anklägerinnen angelastet wird.

Hey, Hey, Hey...It’s America’s Dad...I know it’s late, but to all of the Dads... It’s an honor to be called a Father, so let’s make today a renewed oath to fulfilling our purpose —strengthening our families and communities.#HappyFathersDay#RenewedOathToOurFamilypic.twitter.com/6EGrF87t6G

— Bill Cosby (@BillCosby) 17. Juni 2019