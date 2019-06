Was ich nicht weiss, macht mich heiss

Also schliesst sie sich der Selbsthilfegruppe «Friends of Heaven» an, geleitet vom penetrant verständnisvollen Trauer­experten Pastor Wayne (Keong Sim). Dort lernt sie Judy Hale (Linda Cardellini) kennen. Un­gefähr im selben Alter wie Jen. Offenbar auch trauernd. Wie wir erfahren werden, hat Judy ihren Lebenspartner ebenfalls kürzlich verloren.

Es gilt die Szene zu beachten, in der sich die beiden Frauen an einem wunderschönen Tag in Südkalifornien mit freiem Blick auf den Pazifik kennen lernen. Jen nähert sich missmutig dieser Trauergruppe. Aus einem Kaffeespender nimmt sie sich einen Pappbecher voll. Und rümpft sofort die Nase. Judy tritt hinzu, stellt sich vor, behauptet, der Kaffee sei von ihr. Peinliche Situation. Es stellt sich aber heraus, dass Judy das nur gesagt hat, um sich Jen vorzustellen. Was ist wichtig daran? Judy drängt sich auf. Und Judy sagt nicht immer sofort die Wahrheit.

Immer neue Wendungen

Dies ist das Verzwickte an der neuen Netflix-Serie «Dead to Me», die Mitte Mai aufgeschaltet wurde und die auch auf Deutsch sofort freigegeben war: Nicht immer nimmt die Geschichte rund um Jen und Judy die Wendung, die man erwartet. Und weil es frevelhaft wäre, an dieser Stelle auch nur andeutungsweise zu verraten, wohin sich die Geschichte der beiden Frauen entwickelt, soll hier der Mantel des Schweigens ausgebreitet werden.

Was man sagen darf: Christina Applegate, dank der etwas doofen Serie «Eine schrecklich nette Familie» auch bei uns einst bekannt geworden, ist eine weitaus bessere Schauspielerin, als man ihr dies wegen ihrer Rolle als Kelly Bundy zugetraut hätte. Und Linda Cardellini – die Gegen- und Mitspielerin in «Dead to Me» – ist eine ebenso perfekte Besetzung. Eine Art scheues Reh neben der toughen Blondine. Man kennt ihr Gesicht aus x Filmen und Serien («Emergency Room», «Mad Men», «Brokeback Mountain»), doch hier steht sie zum ersten Mal im Zentrum und macht das verdammt gut.

Die verschiedenen Töne

Mit der Zeit kommt man den Machern von «Dead to Me» auf die Spur. Es braucht vor allem tiefere Einblicke in die Charaktereigenschaften von Jen und Judy, um zu verstehen, wohin die Story geht. Genau dies, dass die Serie über die Entwicklung der Charaktere spannend wird, ist ihr grosses Plus. Und dazu kommt ihre Multitonalität.