Was die Amerikaner alles falsch machten

Warum jetzt doch noch nachholen, was wir offensichtlich versäumt haben? Weil «Vietnam» von Ken Burns und Lynn Novick ein Ereignis ist. Weil diese mehrteilige Serie beweist, was (kritisches) Fernsehen alles kann: tiefschürfend recherchieren, offen informieren, Fakten, Fakten, Fakten.

Nixon und McNamara

Die Fülle an Material, die Burns – ein mehrfach ausgezeichneter, ja stilbildender Dokfilmer aus ­Amerika – für die Seriezusammengetragen hat, ist unglaublich. Interviews mit Ex-Marines, ehemaligen CIA-Mitarbeitern und Bürgerrechtlern. Interviews mit Vietcong-Kämpferinnen und -Kämpfern. Interviews mit Südvietnamesen, die heute in den USA leben. Originaltonaufnahmen von Richard Nixon – damaliger Präsident der USA – im Gespräch mit seinem Aussen­minister Robert McNamara.

Das ist sozusagen die Tonspur. Die Bilder sind nicht minder stark: Viele Originalaufnahmen von den Gefechten in Vietnam. Auch Bildmaterial des ehemaligen Feindes wird gezeigt.

Was Burns zusammenstellt und dabei in neun Kapitel gliedert, lässt erkennen, wie komplex der Vietnamkrieg war. Vor welchen Entscheidungen man in Washington stand, welche Über­legungen man sich machte und was das Ganze auch innenpolitisch für Konsequenzen hatte: zum Beispiel all die jungen Amerikaner, die nach Kanada flohen, um nicht eingezogen zu werden. Auch sie erhalten eine Stimme.

Im ersten Teil setzen Burns und Novick gekonnt den Rahmen: Sie schildern die Vor­geschichte. Die Kolonialisierung durch die Franzosen, die Rolle Vietnams im Zweiten Weltkrieg, die Hoffnung, die Ho Chi Minh (1890 bis 1969) zu Beginn in die Amerikaner und ihre Ideale – Thomas Jefferson! – setzte.

«Vietnam» ist nicht wertend.Die Serie bezieht nicht Stellung, bezeichnet nie, wer die Guten und die Bösen in diesem Konflikt sind, und lässt alle zu Wort kommen: Eine Stimme aus dem Off sagt es aus Sicht der Amerikaner so: «Vietnam schien alles infrage zu stellen. Werte wie Ehre und Tapferkeit. Die Einstellung zu Grausamkeit und Mitgefühl. Die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Regierung und was es heisst, ein Patriot zu sein.»

