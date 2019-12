Totgesagte leben länger

Ein Witz? Kein Witz. Wie Thomas Gottschalk in der weihnächtlichen «Helene Fischer Show» verkündete, will er nochmals eine Jubiläumsshow von «Wetten, dass..?» moderieren. Dass dieser TV-Klassiker einmalig aufersteht und im November 2020 über die Bühne geht – easy. Rollatoren an die Front, möchte man rufen, aber..., nein, so wirds nicht sein. Die elastische Helen Fischer hat ja gleich versprochen, dannzumal Gast zu sein, um zwischendurch ein paar sangesakrobtische Kunststücke darzubieten. So spielt man sich am Fernsehen gegenseitig in die – Hände? Füsse? Stimmbänder?