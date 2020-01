SRF-Reportage hat Menschenwürde nicht verletzt

In sieben beim Ombudsmann eingegangenen Beanstandungen zur SRF-Reportage bei der Basler Berufsfeuerwehr wurde eine kurze Szene kritisiert, in der gezeigt wurde, wie die Feuerwehr einen Mann aus einer Toilette birgt, in der er eingeschlossen war und wie erfolglos versucht wird, ihn wiederzubeleben.

Das Publikum erlebte so mit, dass es im Laufe des Einsatzes der Feuerwehr einen Toten gab. In den Beanstandungen wurde hauptsächlich die Verletzung der Menschenwürde angeprangert.

Die Achtung der Menschenwürde ist eine zentrale Norm des Radio- und Fernsehgesetzes und der nachgelagerten SRG-Konzession. Auch der Journalistenkodex, den der Schweizer Presserat anwendet, verlangt von Journalistinnen und Journalisten, dass sie die Menschenwürde respektieren. Von der Menschenwürde gehen auch die «publizistischen Leitlinien» von Radio und Fernsehen SRF aus.

Keine Verletzung der Menschenwürde

Ombudsmann Roger Blum sieht in der kritisierten Sendung generell keine Verletzung dieser Grundrechte. Im Film sei nämlich kein Toter gezeigt worden, der erkennbar sei. Der Mann sei dank Verpixelung nicht sichtbar gewesen - ausser seine Hand, die eine Sekunde lang im Bild war. Der Mann sei damit doppelt nicht erkennbar, nämlich weder physisch (als menschlicher Körper) noch individuell (als Mensch mit einem Gesicht und einem Namen), argumentiert der Ombudsmann der SRG.

Die zuständige SRF-Redaktion stellte in ihrer Stellungnahme fest, dass die Szene wichtig war, weil sie es ermöglichte, den Feuerwehralltag in all seinen Facetten darzustellen. Dazu gehörten auch belastende Situationen. Der Kameramann habe die Szene zurückhaltend gedreht und eine Kameraposition gewählt, die die Anonymität des Mannes gewährleistet und den Fokus auf die Reporterin und die Feuerwehrleute gelenkt habe.

SRF sei auch im Nachhinein der Meinung, dass die Szene sachgerecht und angemessen aufbereitet worden sei. Auf der Bild- und Tonspur werde bezüglich Form und Dauer der Szene die Realität weder dramatisiert noch verharmlost. Die Würde des Verstorbenen sei nicht verletzt und seine Identität sei geschützt worden.