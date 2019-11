Medienethiker kritisieren SRF für Sterbeszene

In der SRF-Sendung «Mona mittendrin» erkundet Reporterin Mona Vetsch für 24 Stunden einen fremden Job. Am Donnerstagabend startete die zweite Staffel der Dokureihe mit einer Schicht bei der Berufsfeuerwehr Basel. Die Sendung sorgte schon vor der Ausstrahlung für Aufregung, weil der «Blick» aus einem vorab nur für Medien zugänglichen Video unerlaubterweise Bilder veröffentlichte. Dabei geht es um eine Szene, in der Feuerwehrmänner und Sanitäter einen Mann zu reanimieren versuchen.