Nun steht fest: La Suisse n’existe pas!

In der Hauptausgabe der Nachrichten des Schweizer Fernsehens um 19.30 Uhr wird zuerst immer mit Vorliebe berichtet, was in der grossen, weiten Welt geschah. Ausser: Ein Bundesrat tritt ab. Ein Bundesrat tritt an. In der Schweiz wurde abgestimmt. In der Schweiz wurde gewählt. Oder: Der FCZ wird Meister. Oder GC. Eine Kuh stürzt vom Matterhorn. (Alles ähnlich wahrscheinlich.)