Ich bin, also hasse ich?

Steven Spielberg und Alex Gibney sprechen über die Doku-Serie. Quelle: ZDF.

Und am Anfang war – der Affe. Beziehungsweise Schimpansen und Bonobos, die auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden sind und deren Erbgut sich zu 99 Prozent mit unserem deckt. Ob sie auch aggressiv sind und hassen, so wie wir? Das versuchte uns ein Evolutions-Anthropologe zu erklären, und es war höchst aufschlussreich. So sind Schimpansen Männchen-orientiert und Bonobo-Affen Weibchen-orientiert, beide leben sehr sozial, so wie wir Menschen.

Warum sind Schimpansen aggressiv, Bonobo-Affen jedoch nicht? Foto: ZDF

Aber Erstere können sich extrem aggressiv verhalten – sie töten etwa Konkurrenten, entreissen fremden Schimpansenmüttern in Rudeln ihre Babys und fressen diese bei lebendigem Leib auf. Bonobo-Affen hingegen verhalten sich friedlich. Die Erklärung dafür ist so einleuchtend wie erschreckend. Genau wie die Parallelen mit uns, verdeutlicht durch eine Szene mit einer Gruppe aggressiver Schimpansen, auf die eine Szene mit tobenden Menschen folgte. Später sahen wir noch einen Laboraffen, der zu rebellieren begann, weil er sich unfair behandelt fühlte.