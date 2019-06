Gefangen in einer ewigen Zeitschleife

Durch eine Passage in den Höhlen der Kleinstadt Winden sind die drei Zeitebenen 1953, 1986 und 2019 miteinander verbunden. Als einer der Zeitreisenden versucht Jonas Kahnwald (Louis Hofmann), die Vergangenheit zu beeinflussen, um die mysteriösen Geheimnisse in Winden aufzulösen und den verschwundenen Mikkel (Daan Lennard Liebrenz) zurückzubringen. So viel zur ersten Staffel der deutschen Hit-Serie «Dark», die erstmals im Dezember 2017 in Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Netflix erschien.