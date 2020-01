Frust statt Lust beim Schweizer Fernsehen

Als ich bei «10 vor 10» eine Sendung über die Folgen der Unternehmenssteuerreform anschaute und der grüne Besserwisser-Nationalrat Glättli zum zweiten Mal in derselben Sendung unkritisch interviewt wurde, übermannte mich zum Glück der Schlaf. Und die «Arena» drehe ich schon gar nicht mehr an, weil ich das nur mit einer gesundheitsschädigenden Dosis Rotwein überleben würde. Unterhaltung beim Schweizer Fernsehen ist auf Unterhosen-Niveau. Ob bei kochenden Landfrauen oder im Spiel «Einer gegen hundert». Aber selbst beim Sport mit stundenlangem Biathlon oder Volleyball hilft nur die Fernbedienung. Zum Glück gibt es BBC.

Der Homo oeconomicus ist kein engstirniger, eindimensionaler Egoist, sondern vertritt rational seine Interessen.

Doch das Schlimmste ist die Werbung, die vor und nach den Nachrichten einem um die Augen und Ohren gehauen wird, obwohl man gerade 365 Franken für den vermeintlichen Service public einbezahlt hat. Als politisch inkorrekter Ökonom freut man sich bestenfalls über schöne Frauen in der Dusche oder unter dem Haarspray. Demgegenüber löst ein immer wiederkehrender Werbespruch eines schweizerischen Grossverteilers völliges Unverständnis aus, obwohl er auf den ersten Blick dem Homo oeconomicus die Ehre zu erweisen scheint: «Für mich und dich»! Also wenn ich meinen Weinkühlschrank auffülle, eine Reise buche oder ein Dessert heimbringe, würde ich es nicht wagen, meiner Gattin «für mich und dich» zu sagen. Ich sage lieber «für dich und mich». Der Homo oeconomicus ist kein engstirniger, eindimensionaler Egoist, sondern vertritt rational seine Interessen. Kooperations- und ­vertrauensfähig zu sein, hilft dabei zu Hause und im Business.

Eine Mischung aus meist doofer Werbung und grün-rötlichen Belehrungen und Bekehrungen.

Der andere Grossverteiler, auch eine Genossenschaft, beendet seine ­Werbung stets mit: «ein M besser!» Also ein Mü oder My ist ein Mikron oder eben ein Millionstel eines ­Meters. Also ist die Message: Wir sind ein ganz kleines «Spürchen besser» als die anderen, wobei es bei dieser Grössenordnung auch rein zufällig in die andere Richtung gehen kann: ein Millionstel schlechter. Wen kümmerts? Oder ist es gar falsche Bescheidenheit, nur ein Mü besser sein zu wollen? Da gefällt mir als Ökonom und Kunde ein anderer Slogan schon viel, viel besser: «L….Lohnt sich». Hier steht nicht der Anbieter im Vordergrund, der primär für sich selber schaut oder ein Mü besser sein will, sondern der Kunde und seine Bedürfnisse. Werbung kostet Unmengen, kann aber das Gegenteil dessen ­bewirken, was beabsichtigt wird.

TeleZüri hat noch mehr Werbeanteil; trotzdem lohnt sich die abendliche Debatte mit interessanten Gästen. Und man bezahlt nicht doppelt: mit ärgerlichem Zeitverlust und einer hohen Strafsteuer, die als Gebühr verkleidet wird. Das Schweizer Fernsehen ist ein Symbol für den Abschied von der Wirklichkeit – eine Mischung aus meist doofer Werbung und grün-rötlichen Belehrungen und Bekehrungen.