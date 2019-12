Die Einfraupopfabrik

Mit den Massstäben der musikalischen oder tänzerischen Darbietung kann das nicht gemessen werden. Was Helene Fischer auf die Bühne bringt, ist Showsport in einer eigenen Galaxis. Im Prinzip ist es an der Zeit, für die Einführung einer eigenen olympischen Kategorie, in der das deutsche Ausnahmetalent nur noch mit sich selber konkurriert, in der «Die Helene Fischer Show» des einen Jahres gegen die eines anderen Jahres antritt und fachkundige Punktrichter anzeigen, wie effektiv die Künstlerin es geschafft hat, ihr Publikum in Grund und Boden zu unterhalten.

So zumindest erschien es Mitte Dezember bei der Aufzeichnung, wenn man nach knapp viereinhalb Stunden glamouröser Überdosis aus der Halle wankte und feststellte, dass es doch zwei Fischer-Shows gibt: Gleich zweimal wurde die Performance vor je knapp 10'000 Zuschauern in identischer Form aufgezeichnet, an zwei Tagen. Danach wurde das Beste zu einer Show zusammengeschnitten. Und alles daran ist gross. Auf der Bühne ist Platz für ein Orchester, eine Band und all die Kulissen, die von Song zu Song wechseln. Wenn links gespielt wird, laufen rechts die Umbauten, mittig wird der Shiny Floor wieder in Form gewischt. Rund 360 Menschen wuseln in den Kulissen, um diese Show zu dem zu machen, was sie ist: eine Leistungsschau der Einfraupopfabrik namens Helene Fischer.

Die legt um kurz nach zwanzig Uhr himmlisch los. Schwebt engelsgleich an einem Trapez hernieder von der Hallendecke, was man ja zu Weihnachten als anmassendes Bild interpretieren könnte. Würde sie in der Sekunde nicht schon nach vorn preschen. Sie tanzt los, sie singt los. Gnadenlos durch die Nacht.

Hier geht es nur am Rande um Musik

Nach einer halben Stunde hat sie sieben Duettpartner durch, darunter Allzweckkünstler wie Howard Carpendale und Mark Forster und jede Menge singende Kinder, die brav die Lippen bewegen. Jeder scheint zu kapieren, dass er nur die Kulisse ist, vor der Helene Fischer brillieren kann. Sie tanzt und singt, und dann tanzt sie wieder, bevor das mit dem Singen weitergeht.

Die Frage, ob da nicht ein bisschen viel Playback im Spiel ist, stellt sich nur jenen, die nicht erkennen, dass es hier nur am Rande um Musik geht. Im Vordergrund steht das Kraftpaket Helene Fischer. Das wird sie später besonders eindrücklich beweisen, wenn sie bei «Sowieso» in einer tatsächlich atemberaubend schönen Unterwasserkulisse eine Art Meerjungfrau gibt und sich singend von ihren Tänzern auf den Händen tragen lässt.