Bitte vorspulen!

Das Scorsese-Mafia-Epos «The Irishman», das in wenigen Wochen auf Netflix startet, soll statt in 210 Minuten so in unter drei Stunden zu bewältigen sein. Und alle sechs Staffeln House of Cards gibt es mit dem neuen Feature für schmale 55 statt 73 Stunden.

«Wollen Kunden jetzt auch 1,5x schneller essen und Sex haben?»Peter Ramsey, Regisseur von «Spider Man»

Neu ist die Funktion nicht: Komprimierten Seh- und Hörgenuss bieten YouTube und Podcastdienste seit Jahren an – und Nutzern gefällt das. Unter Filmemachern dagegen regt sich der Widerstand. Nachdem Netflix-User bereits Intro und Abspann von Filmen und Serien überspringen und damit die Namen der Macher in die Bedeutungslosigkeit klicken können, wird der Zeitraffer-Button als zusätzliche Beleidigung gesehen. Werke würden damit endgültig nicht mehr so rezipiert werden, wie sich deren Schöpfer das ausgemalt hätten, so der Tenor.

Der Regisseur Peter Ramsey («Spider-Man») twitterte: «Wollen Kunden jetzt auch 1,5x schneller essen und Sex haben? Muss wirklich alles für die Faulsten und Geschmacklosesten entworfen werden?» Auch der Regisseur von «Die Unglaublichen», Brad Bird, hält den Test für eine ausnehmend schlechte Idee und sieht darin einen «weiteren Schnitt in eine eh schon ausblutende Kinoerfahrung.»

Und Comedy-Produzent Judd Appatow, der unter anderem die Netflix-Serie «Love» mitproduzierte, drohte dem Streamingdienst mit Konsequenzen und jammerte: «Nein @Netflix nein. Zwingen Sie mich nicht, jeden Regisseur und Serienschöpfer auf der Erde anzurufen, um gegen Sie zu kämpfen. Wir geben dir schöne Dinge. Lassen Sie sie so, wie sie gesehen werden sollten.»

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oC

— Judd Apatow (@JuddApatow) 28. Oktober 2019