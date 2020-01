Apu verstummt

Azaria sagte gegenüber der amerikanischen Website Slashfilm: «Alles, was wir derzeit wissen, ist, dass ich die Stimme nicht mehr sprechen werde, solange es keine Möglichkeit gibt, sie in irgendeiner Weise zu verändern.» Er habe die Entscheidung gemeinsam mit den Serien-Machern getroffen. «Wir alle denken, dass das der richtige Schritt ist und wir fühlen uns gut damit.» Was nun mit dem Charakter geschehe, ob er umgeschrieben werde oder ganz aus der Serie verschwinde, sei noch nicht klar. Azaria spricht noch weitere Figuren bei den Simpsons, etwa Moe Szyslak, Chief Clancy Wiggum oder den «Comicbuch-Verkäufer».

«Der richtige Schritt»: Hank Azaria leiht Apu seine Stimme nicht mehr. Bild: Keystone

Bitte keine Todesdrohungen

Die Figur des «Kwik-E-Mart»-Besitzers Apu Nahasapeemapetilon gehört seit dem Start der Serie zum Simpsons-Personal. Azaria, der selbst weiss ist, versah sie stets mit einem stark überspitzten indischen Akzent, den einige als rassistisch empfanden.

Die Diskussion flammte 2017 erneut auf, als der Komiker Hari Kondabolu seinen Dokumentarfilm «Das Problem mit Apu» veröffentlichte. Darin lässt er unter anderem indischstämmige Amerikaner erzählen, welche Diskriminierungserfahrungen sie mit dem Charakter verbinden. Kondabolu, der trotz seiner Kritik ein erklärter Simpsons-Fan ist, twitterte am Freitag, nachdem Azarias Entscheidung bekannt geworden war, dass er hoffe, dass Apu in veränderter Form der Serie erhalten bleibe: «Lasst ein paar sehr talentierte Drehbuchautoren etwas Interessantes mit ihm machen», schrieb er und fügte hinzu: «Wenn schon nicht, um die Show zu verbessern, dann wenigstens, um mir ein paar Todesdrohungen zu ersparen.»