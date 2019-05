Ausgesurft

Surfen mitten in München – das geht. Am Eisbach im Englischen Garten ist eine stehende Welle installiert worden. Hier zeigt Mikesch, was er noch draufhat. Mikesch geht auf die 60 zu und hat sein Leben noch immer nicht auf die Reihe gebracht. Lang ist es her, dass er am Strand von Nazaré mit Franz und Frida nackt am Strand lag. Die Zeiten, sie sind andere, aus Franz ist Kommissar Leitmayr geworden und aus Mikesch ein Kleinkrimineller, der den einen grossen Coup landen will, um dann nach Sri Lanka abzuhauen. Das wäre noch besser als Portugal.