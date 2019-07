Es geht eine Geige auf Reisen

Am 6. April 2019 fuhr im Regional­express von Genf nach Vevey ein wertvolles Instrument auf und davon. «Eine Violine in alter Mensur, 18. Jahrhundert, italienisches Modell», laut dem aufgeklebten Wappenschild gefertigt in Basel, blieb im Zug liegen. Weg waren auch ein Barockbogen, 18. Jahrhundert, und ein schwarzes Etui mit einem kleinen Stoffhund am Reissverschluss, sowie Noten der Johannespassion. So ist es kundgetan auf der Website des Schweizer Verbands der Geigenbauer und Bogenmacher (SVGB).