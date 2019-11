Erotische Tänze mit dem Pseudo-Messias

Nicht nur, weil seine Reaktion – «so ein Schlawiner!» – kaum antijüdische Untertöne hat, ist Chmielowski einer der Helden des Romans. Er ist, wie auch Rabbi Schor, eine historisch belegte Person, und Olga Tokarczuk macht ihn zu einem nur leicht gebrochenen Symbol für eine universell ausgerichtete polnische Kultur, die den fremden Juden (und ungebildeten Polen) zwar mit Paternalismus begegnet, aber auch mit Interesse und Toleranz.

«Die Juden sind jetzt überall»



Sein Gegenbild ist die ebenfalls historisch verbürgte Politikerin Katarzyna Kossakowska, die schon früh beklagt, dass «die Juden jetzt überall sind, da muss man nur noch zusehen, wie sie uns auffressen mit Haut und Haar».

Diese Welt des polnischen Adels und Klerus ist hochsinnig, aber blutleer, Tokarczuk schildert sie in erzählten Passagen und Briefwechseln, in denen, einer der wenigen stilistischen Verfremdungseffekte, aus ss stets sz wird. Die Kapitel über die Schtetljuden hingegen sind vom ersten Schlag an in einem mystischen Tonfall: Die alte Jenta, die nicht sterben kann, ist die Seherin des Romans, sie erblickt die ganze Welt und die kommende Erschütterung.

Das Gespenst, das durch die Betstuben und Jeschiwot geistert, heisst Schabbatai Zwi, der Pseudo-Messias aus Smyrna, dessen Bewegung aus dem Osmanischen Reich bis nach Osteuropa und jenseits davon Juden anzog, auch nach seiner öffentlichen Konvertierung zum Islam.

Dagegen ist Jakob Frank eher eine kleine Flamme. Sein Weg wird durch die Augen des Nachman aus Busk erzählt, der sich gern an Propheten und Weise hängt. Weil es vielen Juden Osteuropas so geht, kann der charismatische Jakob Frank eine grosse Gefolgschaft um sich scharen, die er davon überzeugt, dass er die Reinkarnation von Schabbatai Zwi ist.

Seine Verkündungen sind häretisch, aber platt. Grundlage seiner Ausstrahlung waren Wundertaten und vor allem rituelle Zusammenkünfte mit Gesang und Tanz, nicht ohne erotische Begleiterscheinungen.

Immer mehr Romane und Filme wollen das Schweigen über das verdrängte jüdische Erbe brechen.

Die Frankisten stören das Gleichgewicht zwischen Juden und Christen. Sie biedern sich verschiedenen Fraktionen an, lassen sich taufen, werden trotzdem eingesperrt, müssen immer wieder fliehen und lassen sich am Ende im hessischen Offenbach nieder. Olga Tokarczuk schildert diesen Machtkampf zwischen machtlosen Juden und mächtigen Polen mit grosser Subtilität. Sie befreit ihre Geschichte von Totenschädelkitsch, und damit auch von Anschlussfähigkeit an antisemitische Mythen.