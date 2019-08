Einblick in die Welt des Figurentheaters

Dies ist nur einer von vielen Einblicken in die Geschichte und die Dimensionen des Figurentheaters, welche die neue Ausstellung «Bima, Kasper und Dämon», die gestern Abend im ­Museum der Kulturen eröffnet wurde, bietet. Die Ausstellung konnte anlässlich einer Schenkung von Werner Gamper und Verena Liechti Gamper realisiert werden. Gamper, der sich schon als junger Erwachsener für das Figurentheater begeisterte, übergab dem Museum der Kulturen vor zwei Jahren eine Sammlung von insgesamt 2500 Objekten, die er unter anderem während Reisen nach Indonesien erwarb.

Laut Anna Schmid, der Direktorin des Museums, handelte es sich dabei nicht nur um eine ausserordentlich grosse Schenkung, sondern auch um eine sehr genau dokumentierte: So hielt Gamper in rund 3000 Seiten ­genaustens fest, von wo welche ­Objekte stammen und welche Geschichten damit in Verbindung stehen.

Sechs Stationen

Ganz spezielle Eindrücke vermittelt die Ausstellung von den für das Figurentheater typischen Charakteren: So trifft man bei einem Rundgang zum einen die guten, freundlichen Figuren, zum anderen aber auch die gewitzten, die bösen und die hinterlistigen. Wie Richard Kunz, Kurator der Ausstellung, erklärt, handelt es sich dabei um Figuren, die bezeichnend sind für die im Figurentheater vereinfacht dargestellte Welt. Die oftmals vertretenen Spassmacher, die stets für Unterhaltung und Witze sorgen, sind beispielsweise auch dazu da, Kritik an aktuellen Geschehnissen zu üben. Hingegen stellen die ebenfalls zahlreich vertretenen Dämonen die Gefahren in der Welt dar und die Tatsache, dass jede Handlung eine Konsequenz mit sich bringt.

In sechs unterschiedlichen Stationen veranschaulicht «Bima, Kasper und Dämon» somit die Bedeutung und auch die regionalen Unterschiede in der Rezeption und der Umsetzung von bekannten Geschichten aus dem ­Figurentheater. So stehen beispielsweise Figuren von indischen Epen denen aus chinesischen Romanklassikern im Vergleich gegenüber, wobei sich spannende Parallelen ziehen ­lassen.

Neben den Objekten aus der Sammlung von Werner Gamper und Verena Liechti Gamper, die primär aus Indonesien stammen, wurde die Ausstellung mit Stab- und Handpuppen, sowie Schattenspielfiguren und Marionetten aus dem Fundus des Museums der Kulturen ergänzt, wobei auch Aktualitätsbezüge vorhanden sind: Für die Ausstellung extra angefertigt wurde ein modernes Figurentheater, dessen Figuren zwar den traditionellen Charakteren entsprechen, aber ganz modern als lässige Hip-Hop-Tänzer und Rapper dargestellt wurden.

