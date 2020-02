Ein guter Freund der Freunde

«Friends» ist nicht umsonst Kult geworden. Die sechs Hauptfiguren sind klar herausgearbeitet, sie machen eine Entwicklung durch, sie sind entweder schräg (Chandler), witzig (Joey), hübsch (Rachel!), verschroben (Phoebe) oder pedantisch (Monica) – oder von allem ein bisschen. Es gibt viel zu lachen und gelegentlich was zu heulen. Es ist manchmal furchtbar überdreht, aber oft fantastisch familiär.

Das Ganze spielt in einer Stadt, die niemals schläft und ihren besonderen Reiz ausübt. Dazu sind die Dialoge schnell, präzis und die Geschichten in bester amerikanischer Sitcom-Manier perfekt auf die 20 Minuten Spielzeit angepasst. Handwerklich grosse Klasse.

«Unscripted»

All das alleine erklärt noch nicht, warum diese Serie auch 16 Jahre nach der letzten Episode ihre Fans hat. Aber sie hat. Immerhin luchste HBO Netflix die Rechte daran wieder ab. Hätte «Friends» keine Freunde mehr, würde kein Hahn mehr danach krähen, hätte «Home Box Office» kaum Geld dafür in die Hand genommen.

Zu Ende ging es so: Monica und Chandler kaufen ein Haus in den Suburbs. Phoebe hat Mike geheiratet. Joey darf (vermutlich?) gelegentlich zu Chandler und Monica – und Rachel und Ross sind endlich wieder ein Paar (sie flieht aus dem Flieger, bevor der nach Paris abhebt, remember?). Apartment 20 war leer geräumt. So sad!

Und nun das: HBO hat angekündigt, dass Monica, Chandler, Rachel, Ross, Joey und Phoebe sich wiedersehen werden. Offenbar ein einmaliges Ding im Mai. «Unscripted» soll diese Sendung sein. Was vermutlich heissen soll: ohne Drehbuch. Eine Reunion nach 16 Jahren. Was aus den Schauspielern geworden ist, lässt sich leicht nachsehen: Courteney Cox hat aufgespritzte Lippen, Matt LeBlanc graue Schläfen, Matthew Perry ist ungepflegt, Lisa Kudrow ist, wie sie ist, David Schwimmer in der Versenkung verschwunden und Jennifer Aniston ein Weltstar. Aber wie geht es Joey? Sind Monica und Chandler glücklich in den Suburbs? Sind Ross und Rachel noch zusammen? Hat Phoebe singen gelernt?

Ich könnte jetzt mir und der Welt vorlügen, dass mich das alles nicht interessiert. Zu alt. Zu gereift. Zu weise. Zu versnobt.

Die Wahrheit ist, Freunde, ich freue mich auf euch.