Wie klimaschädigend ist Videostreaming wirklich?

Trotzdem schrieb die französische Denkfabrik The Shift Project jüngst in einem Papier, dass der Informations- und Kommunikationstechnologie-Sektor mit rund 4 Prozent Anteil doppelt so viel CO 2 ausstösst wie der Flugverkehr.

Der Vergleich ist nicht fair. Die Zahl für den Flugverkehr müsste mindestens doppelt so hoch sein, würde man die Klimawirksamkeit der in grosser Höhe ausgestossenen Gase berücksichtigen.

«Pauschale Vergleiche vernebeln die Verhältnisse und fördern die Verunsicherung.»Lorenz Hilty

Die Frage ist bei solchen Vergleichen: Wird die Herstellung in die Rechnung einbezogen oder nicht?

Das macht es nicht einfacher, ja. Unsere mobilen Geräte sind sehr energiesparend, weshalb der grösste Anteil der CO 2 -Emissionen auf die Herstellung der Geräte entfällt. Umgekehrt ist es bei den Servern und Routern, über die wir die Videostreams geschickt bekommen und die permanent in Betrieb sind. Entscheidend beim Vergleichen ist jedenfalls die Gleichbehandlung. Die NZZ titelte «Streaming ist das neue Fliegen», rechnete aber nur auf der Seite des Streamings die Herstellung der Geräte mit ein.

Handelt es sich beim offensiven Vergleichen um einen Klassenkampf von oben? Im Sinne von: «Ich werde sicher nicht auf meine Flugreisen verzichten, aber die Jungen sollen bitteschön weniger Handyfilmchen schauen.»

Das will ich niemandem unterstellen. Pauschale Vergleiche vernebeln aber die tatsächlichen Verhältnisse und fördern die Verunsicherung, weil sich die Leute sagen: «Offenbar ist es egal, was ich tue, es schadet ja alles irgendwie dem Klima.» Es spielt aber eine sehr grosse Rolle, wie man seine Zeit verbringt.