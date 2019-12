Verneigen wir uns im Geiste

Den öffentlichen Auftritt braucht der gebürtige Schwyzer schon lange nicht mehr. Zum 80. Geburtstag lehnte er eine Gala im Theater glattweg ab. Schliesslich werde er nur ein Jahr älter, das sei alles, sagte er damals. Gestern Samstag war es so weit: Werner Düggelin ist wieder ein Jahr älter. Er feierte seinen 90. Geburtstag. Man kann kaum anders als sich verneigen – und auch das würde ihn irritieren.

Verneigen wir uns also im Geiste. Er hat es verdient. Nicht nur, weil er künstlerisch so wach blieb und seine geliebten französischen Klassiker in den letzten Jahren am Zürcher Schauspielhaus in eigener Übersetzung lancierte. Oder weil er das Talent der Dramatikerin Laura de Weck erkannt und mit der Uraufführung der «Lieblingsmenschen» 2007 am Theater Basel befördert hat. Sondern auch, weil er ein geistiger Vater des derzeitigen Höhenflugs am Theater Basel ist: Andreas Beck hat seine Dramaturgie oft genug in der Nachfolge der Leistung von Dügg und Dürrenmatt um 1968 gesehen. So viel Einfluss auf die Gegenwart! Welcher Theaterdirektor seiner Generation macht ihm das nach?