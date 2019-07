Verärgerte Deutschschweizer? – «Lässt sich leider nicht vermeiden»

Erinnern Sie die Fête des Vignerons an die Olympia-Schlussfeier von Sotschi, die Sie ebenfalls inszenierten?

Die Feste sind ähnlich gigantisch. Bei beiden Anlässen gibts riesige Ensembles von Schauspielern und Musikern. In Sotschi ging es darum, eine Verbindung zwischen der Kultur Russlands und seinen Sportarten herzustellen. In Vevey stelle ich die Fête in 20 Standbildern dar, erzähle aber auch eine Geschichte, die die Bilder verbindet und transformiert – besser: Das kleine Mädchen Julie erzählt die Geschichte im Dialog mit ihrem Grossvater, einem Rebbauern. Ein weiterer wichtiger Unterschied im Vergleich zu Sotschi und den anderen Olympiafeiern, die ich inszeniert habe: In Vevey muss ich keine Rücksicht aufs Fernsehen nehmen.