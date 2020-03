Sarasin-Bashing – oder wie man frühere Wissenschaftler an die Wand klatscht

Ein Bild geht um die Welt: Die Basler Naturforscher Paul Sarasin (1856–1929) und Fritz Sarasin (1859–1942) triumphieren mit, wie der Historiker Christian Simon schreibt, «den üblichen Grosswildjägerposen» über einem erlegten Elefanten auf Ceylon (Sri Lanka). Begleitet wird dieses Bild, das scheinbar so einfach zu interpretieren ist, von der meist lakonischen Bemerkung, dass die beiden Basler Jagd auf «trächtige Elefantenkühe» machten, um «embryologische Studien an deren ungeborenem Nachwuchs vorzunehmen» (Bernhard Schär in seinem Buch «Tropenliebe»).