Nicki Minaj: Schluss mit 36

Den jetzt angekündigten Rückzug kann man dementsprechend für eine weitere impulsive Geste einer Rapperin halten, die sich schon immer dramatisch in Szene zu setzen wusste und eine kurze Auszeit wegen des Schockeffekts zum vorzeitigen Karriereende aufgeblasen haben könnte. Schliesslich hatte sie erst im Juni dieses Jahres bekannt gegeben, dass ihr fünftes Studioalbum bereits in Arbeit sei. Und auch Rap-Kollegen wie Jay-Z kündigen gern ihr Karriereende an – inszenieren dann nur wenige Jahre später wieder ein auferstehungsartiges Comeback.

Vielleicht ist der Rückzug von Nicki Minaj aber auch die vollkommen rationale und – verglichen mit so manchem untot über die Bühnen zuckenden Rock-Opa – würdevolle Konsequenz einer gereiften Künstlerin, die in ihrer Karriere bereits mehrmals die maximale Flughöhe erreicht hat und nun lieber sicher landet, als in endlosen Kapriolen Richtung Boden zu taumeln.