Mit Kapitalismus gegen den Klimawandel

Klimademo in Bern. Kollegen, Kinder, Kartonschilder: SYSTEM CHANGE, NOT CLIMATE CHANGE! Die Redezeit am Mikrofon wurde verlost, ich freue mich auf eine Vielfalt von Standpunkten. Stattdessen höre ich bald in Rot, bald in Grün: Das Problem heisst Kapitalismus und die Lösung Vergemeinschaftung der Produktionsmittel. Ich mache die Ohrstöpsel wieder rein. Mein Soundtrack: «For a New Liberty» von Murray Rothbard, ein klassischer Text des Anarcho-Kapitalismus, Hörbuchversion. Ich schliesse die Augen. Rothbard tritt ans Mikrofon. (Er ist Ökonom. Man muss nicht auf Anhieb alles verstehen, was er sagt. Anregend ist es sowieso.)