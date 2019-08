Jan Böhmermann will SPD-Chef werden

Das SPD-Urgestein Willy Brandt sei ihm im Traum erschienen und habe ihm gesagt: «Du musst es machen, der Olaf (Scholz) ist 'ne Pfeife.» Deshalb kündigte der Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung «Neo Magazin Royale» am Donnerstagabend an, dass er Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden wolle.