«Ich schaue, wohin meine Figuren mich mitnehmen»

Frau Porter, der grosse anglo-tschechische Dramaturg Tom Stoppard soll sich für «Die Reisenden» begeistert haben. Was hat ihm an Ihrem Romandebüt besonders gefallen?

Vielleicht sollte das nicht überraschen, kommt Musik doch auch in «Die Reisenden» immer wieder vor. Sie haben einmal gesagt, dass Musik viel politischer als Literatur sei. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?

«Die Reisenden» deckt die bewegte Zeit zwischen der McCarthy-Ära und Barack Obamas Einzug ins Weisse Haus ab. Trotzdem lassen sie einige wichtige politische Ereignisse aus.

Dafür bringen Sie die Wichtigkeit einzelner Ereignisse aus der US-Geschichte in kleinen Vignetten zum Ausdruck. Beispielsweise als eine Ihrer Figuren das Motel in Memphis besucht, wo der schwarze Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King Jr. ermordet wurde.

Auch den Vietnamkrieg machen Sie zum Thema. Von diesem amerikanischen Trauma spricht kaum jemand mehr. Man hat den Eindruck, dass die Konflikte im Irak und in Afghanistan den Vietnamkrieg aus der nationalen Psyche verdrängt haben.

In «Die Reisenden» bedienen Sie sich vieler unterschiedlicher Erzähltechniken. Dieser Ansatz erinnert stark an James Joyce.

Es ist nicht ganz einfach, etwas über Ihre Biografie zu erfahren. Halten Sie Ihre Internetpräsenz ganz bewusst auf ein Minimum?

In Interviews mit Ihnen sind die Rassen- und die Geschlechterproblematik oft Thema. Dabei geht es in «Die Reisenden» eher um Klasse. Warum ist dieses Thema in den Vereinigten Staaten ein solches Tabu?

Trotzdem geht gerade bei Diskussionen um Rassenfragen so einiges schief. Der gut gemeinte Versuch des Buchhändlers Barnes & Noble, den «Black History Month» mit alternativen Präsentationen amerikanischer Klassiker zu würdigen, wurde beispielsweise als grenzwertig rassistisch verschrien. Und musste abgebrochen werden.

Woran arbeiten Sie gerade? An einem neuen Theaterstück oder an einem weiteren Roman?

Das weiss ich gar nicht so genau. Ihm gefiel natürlich, dass sein Theaterstück «Rosenkranz und Güldenstern sind tot» in «Die Reisenden» eine wiederkehrende Rolle hat. Tom Stoppard hatte mein Buch an ein Jazzfestival mitgenommen. Angeblich passte diese Lektüre gut zur Musik, die er dort zu hören bekam.