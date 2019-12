Fake News gabs schon immer – man sagte ihnen einfach anders

Nicht selten werden sie sogar als scheinbar ganz normale Meldungen bewusst und gezielt eingesetzt. Und dies nicht nur von gewöhnlichen Anwendern. Die Spuren von Fake News reichen mitunter bis in die höchsten Ebenen der staatlichen Behörden. So wissen wir, dass die Tweets von US-Präsident Donald Trump einer genaueren Überprüfung nicht immer standhalten. Und Boris Johnsons seinerzeitige Berichte aus Brüssel waren bisweilen auch etwas fantasievoll.

Wahrheit als erstes Opfer im Krieg

Neu ist das allerdings nicht. Neu sind allenfalls der Begriff und die Form. Selbst was das Ausmass betrifft, gabs schlimmere Zeiten, wenn wir etwa an die abstrusen Lügen von Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels oder die verzerrten Bilder der seinerzeitigen Sowjetpresse über die Zustände in der kapitalistischen Welt denken. Zudem spricht man bei kriegerischen Auseinandersetzung bis heute jeweils von der Wahrheit als dem ersten Opfer. Fake News – so weit das Auge reicht.

Auch hierzulande gab es immer wieder Pressemeldungen, die sich bald schon als falsch erwiesen. Beispielsweise, als Greenpeace beim Atomkraftwerk Gösgen geradezu exorbitante Strahlenwerte gemessen haben wollte. Oder noch schlimmer, als der «Blick» 1963 den Tod von Papst Johannes XXIII. vermeldete. Dieser war zwar schwer krank, zum Zeitpunkt der Meldung aber noch am Leben. Damals sprach man noch nicht von Fake News, sondern von «Enten». Gemeint damit war aber weitgehend das Gleiche.

Und noch ein Begriff kursierte in meiner Kindheit und Jugend für falsche oder zweifelhafte Meldungen: Die Havas- oder Hawass-Meldung. «Erzähl keinen Hawass» lautete etwa eine Redensart. Später erfuhr der Ausdruck mit «Habasch» auch noch eine Mutation.

Der Begriff geht zurück auf die vom Franzosen Charles-Louis Havas 1835 gegründete gleichnamige Nachrichtenagentur. Diese soll, wie im 1938 erschienenen Roman «Schweizerspiegel» von Meinrad Inglin beschrieben wird, die Situation der französischen Truppen an der Marne im Ersten Weltkrieg jeweils etwas beschönigt dargestellt haben. So vermeldete sie etwa 1914 deutsche Rückzugsbewegungen und Fortschritte bei den französischen und englischen Truppen. Dabei konnte von beidem nicht die Rede sein. «In diesen Tagen», so schreibt Meinrad Inglin, «entstand unter den Truppen der deutschen Schweiz für alle irrtümlichen und falschen Meldungen die Bezeichnung Havas, die als ‹Hawass› aus der Soldatensprache nicht mehr verschwand.»